احتفالات الميلاد تغيب عن كنائس في سوريا والسبب؟

العالم- سوريا

في مدينة حلب في شمال البلاد، يقول مطران السريان الكاثوليك مار ديونوسيوس أنطوان شهدا لوكالة فرانس برس "في فلسطين، في المكان الذي ولد فيه السيد المسيح، الناس يتألمون".

هذه السنة، تغيب شجرة الميلاد الكبيرة عن حي العزيزية في حلب. كانت تنتصب في الساحة كل سنة ويتجمهرُ حولها العشرات بملابس ملونة يلتقطُون الصور. وخلت الساحة هذه السنة من الزينة أو الإضاءة.

ويُقول شهدا "في سوريا ألغينا الاحتفالات والاستقبالات الرسمية في كنائسنا تضامناً مع ضحايا القصف في غزة واقتصرنا فقط على الصلوات لربنا حتى تتوقف الحروب في العالم وفي الشرق".

وأعلنت الكنائس الرئيسية الثلاث في سوريا أنه "نظراً للظروف الراهنة وخصوصاً في غزة، يعتذر البطاركة عن عدم تقبل المعايدات والتهاني في عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، ويكتفون بالصلوات مرسلين البركة لكل أبنائهم".

ووقع البيان كل من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، وبطريرك السريان الأرثوذكس مار إغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي.

وبلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة نحو 20258 شهيدا و 53688 مصابا منذ 7 من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق للتحديث الأخير الصادر عن السلطات الصحية بغزة.