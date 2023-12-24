قائد الامن الداخلي: قدمنا ۷۲ شهيداً في سياق ارساء الأمن هذا العام

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ولدى لقائه اليوم الأحد ممثل الولي الفقيه في محافظة قزوين آية الله " عبد الكريم عابديني"، أشار العميد رادان الى استشهاد 11 من أفراد قوى الأمن الداخلي في العملية الارهابية التي شنها الارهابيون في مدينة راسك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، وقال: ان أهم الواجبات الملقاة على عاتق قوات الامن الداخلي ، هو توفير الأمن والاستقرار في ربوع ايران الاسلامية، لذا فإن هذه القوات لن تألو جهدا في هذا الخصوص أبدا.

وأضاف قائلا: ان تقديم هذه الكوكبة من الشهداء الأبرار الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل راحة الشعب الايراني المسلم، خير دليل على التضحيات التي يقدمها منتسبو قوات الامن الداخلي.