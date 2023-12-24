طهران.. مؤتمر وطني للإدارة الاستراتيجية في مجال الاعمال

العالم - ايران

وقال حسين وطن دوست وهو أحد المشاركين في المؤتمر:"من أهم الاحتياجات في مجال الأعمال هي الإدارة السليمة، وتدريب المهارات اللازمة للإدارة المثلى يمكن أن يلبي هذه الحاجة بأفضل طريقة".

وقالت الهه خداداد حسيني وهي احدی المشاركات في المؤتمر:"من خلال الاستفادة من خبرات الأساتذة ذوي الخبرة والتدريب العلمي لطلاب العلم، تمكنا من إرسال العديد من المديرين الناجحين إلى السوق الإيرانية لكي نتمكن من المساهمة في ازدهار اقتصاد البلاد".

وقال محمد کاظمی وهو ايضاً من المشاركين في المؤتمر:"من خلال الاستعانة بفريق من المصممين المبدعين تمكنا من اتخاذ خطوات فعالة و موثرة في مجال صناعة الحجاب الاسلامي وتصديره الى الدول الاسلامية".

الإدارة المؤقتة والخروج من الأزمات والحفاظ على الموارد البشرية والنظر إلى وحدات الدعم وكيفية تقديم خدمات ما بعد البيع من أهم محاور هذا المؤتمر الوطني.

وقال محمد علی خوشنویسان وهو ايضاً من المشاركين في المؤتمر:" تعتبر إيران من أفضل الدول في إنتاج الزهور والنباتات بسبب تنوع مناخها وخصوبة أراضيها، ونحن في شركتنا نحاول تعزيز مكانة إيران في العالم في إنتاج الزهور والنباتات بالاستخدام الصحيح للموارد الطبیعیة".

وقالت مجغان شیرزاد وهي ايضاً من المشاركات في المؤتمر:"نحن نعمل في مجال إنتاج الحقائب والأحذية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وفي السنوات الأخيرة تمكنا من إيجاد مكان مناسب في إيران ودول المنطقة باستخدام التصاميم الإيرانية الأصيلة".

وقال امير خلعتبري وهو من المشاركين في المؤتمر:"من خلال الأساليب الاقتصادية العلمية يمكن إنقاذ العديد من الشركات من الفوضى وتحقيق الربح، ونحن من خلال الحصول على هذه الأساليب تمكنا من ضمان نجاح العديد من الشركات المحلية والأجنبية".

وأكد المشاركون في الموتمر أن التخطيط الموثق والصحيح والمتوافق مع التغيرات في مجال الأعمال هو ما يمكن أن يجعل المدير ناجحاً في أدائه في مجال الأعمال ونظراً لسرعة التغييرات في ظروف العمل ستكون المنظمات ناجحة إذا امتلكت القدرة على التكيف مع التغييرات لمواصلة عملها وإدراج هذه التغييرات في الاقتصاد والأعمال في دورة أدائها.