بالفيديو.. مواجهات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس

العالم - خاص العالم

لم تكن بلدات ومدن الضفة الغربية بمنأى عن اعتداءات الاحتلال خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بموازاة المجازر التي يرتكبها في قطاع غزة.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في الضفة الغربية شملت الخليل وبيت لحم وبلدة بيتا جنوب نابلس، وبلدتي بيت أمر وسعير شمال شرق الخليل، وقرية كرمة جنوب الخليل وشنت عمليات دهم واعتقال بين صفوف المواطنين.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية .واندلعت مواجهات ايضا بين مقاومين وجنود الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحامه من قبل الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز ضد الشبان الفلسطينيين الذين اطلقوا العاب نارية تجاه القوات المتوغلة.

كما شهد مخيم نور شمس قرب طولكرم اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومجموعة من المقاومين تابعين لحركة الجهاد الاسلامي.

واستهدفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة، مما أدى إلى إعطاب عديد من الآليات العسكرية الثقيلة المقتحمة للمخيم وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوفهم حسب بيان صادر عن السرايا.

في حين تمكنت كتائب شهداء الأقصى في التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس مستهدفة اياهم بوابل من الرصاص كما فجر مجاهدي الكتائب اليات الاحتلال المتوغلة بعبوات شديدة الانفجار.

في المقابل، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين ونشرت قناصة في عدة أبنية داخل مخيم نور شمس.

وعلى اثر تصاعد الاشتباكات دفع جيش الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية وبدأ بفرض حصار على مخيم نور شمس حسب مصادر فلسطينية.