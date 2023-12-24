اسطنبول.. نساء 30 دولة يشاركن في التضامن مع غزة

العالم - مراسلون

من 30 دولة حضرت وفود نسائية الى اسطنبول ضمن مؤتمر نساء الامة.. طوفان الاقصى. المؤتمر بحث سبل دعم غزة معنوياً ومادياً في ظل حرب ابادة يخوضها الاحتلال في القطاع المحاصر.

وقالت سهام حمادة وهي متاضمنة موريتانية:"نحن جئنا للتعبير عن استيائنا ولنؤکد ان قلوبنا تقطر دماً لما يحدث للشعب الفلسطيني الأبي وخصوصاً ما يحدث لإخوتنا في غزة العزة، غزة هاشم. ما يحدث اليوم في غزة ليست حرب متکافئة وليست حرب لإزالة حماس انما هي حرب إبادة ضد الاطفال والنساء".

المؤتمر النسوي شهد جلسات نقاش وندوات حول اعداد جيل التحرير على المستوى الاسلامي والنهوض بدور المراة المسلمة في اسناد غزة وفلسطين على كل المستويات.

وقالت د. تغريد صيداوي وهي رئيسة جمعية نساء الأقصى:"نحن في مؤسسة نساء الاقصی احببنا ان يکون لنا بصمتنا وان يکون لنا رسالة نوصلها لنساء الامة بأن لنا دور ايضاً في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة وان يکون لنا دور في دعم أهلنا وصمود اهلنا في غزة الذين شرفوا کل الأمة ودافعوا عن عزتها وکرامتها".

وشهد المؤتمر فعاليات فنية تعبر عن تضامن نساء العالم الاسلامي مع غزة.

وقالت الطفلة بشرى النتشة وهي احدی المشاركات في عرض فني: "اوصل رسالتي الی اهلنا في غزة، ان قلوبنا معکم مش حننساکم واللي بيصير فيکم منحس فيه وکلنا واحد وان شاء الله نساعدکم بالدعاء".

والى جانب الدعم المعنوي شهد المؤتمر حملة تبرعات لغزة، لتجود الحاضرات بالتبرع لانقاذ القطاع وسط وعود بجهود شعبية ومؤسساتية لاعمار القطاع فور انتهاء الحرب.

في ظل حرب مدمرة على غزة تكمن أهمية الفعاليات الرسمية والشعبية لمساندة أهل القطاع المحاصر والفاضحة لجرائم الاحتلال ولعل هذا الحضور النسوي المساند لغزة من 30 دولة حول العالم الاسلامي تمثل دافعاً نحو حراک شعبي اكثر فاعلية لمساندة اهل غزة.