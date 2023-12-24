المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال بغزة

العالم- فلسطين

وأعلنت كتائب القسام استهداف دبابتي ميركفاه صهيونتين بقذائف “الياسين 105” على مشارف منطقة جباليا البلد شمال غزة.

كما استهدفت كتائب القسام دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في حي القصاصيب بمخيم جباليا.

وأعلنت سرايا القدس استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “التاندوم”في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس أنها قصفت التحشدات العسكرية محيط مسجد الظلال شرق خانيونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد بمقتل 9 جنود وضباط في المعارك الدائرة بغزة، وقدّم حصيلة جديدة للخسائر التي تكبدها منذ اجتياحه للقطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن 9 جنود وضباط قُتلوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في جباليا البلد.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن “485 جنديا وضابطا قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة”.

وكان جيش الاحتلال أقرّ الليلة الماضية بحصيلة خسائر ثقيلة في المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية، والكمائن التي نصبتها لجنوده بمواقع عدة في قطاع غزة.