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شاهد/العناية الالهية تنقذ طاقم قناة المنار من غارة صهيونية

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

شن الطيران الصهيوني غارة على نهر الخردلي جنوب الليطاني، بالقرب من مركز اليونيفيل وقام بقصف مدفعي على أطراف مناطق بعيدة عن الحدود.

العالم_لبنان

واعلنت قناة المنار اللبنانية نجاة طاقمها من غارة صهيونية على منطقة الخردلي ونهر الليطاني تحت ديرميماس.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان، وفيما نجا فريق قناة المنار من الاعتداء الصهيوني أصيب مصور المنار خضر مركيز إصابة طفيفة في عينه جراء تطاير الزجاج نقل على إثرها الى المستشفى للمعالجة.

كما نجت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام في مرجعيون من القصف الصهيوني

ويعد الطريق الذي استهدفه الكيان الاسرائيلي في منطقة الخردلي جنوب لبنان، من أحد الطرق الرئيسية التي تربط شمال الليطاني بجنوبه، ويسلكه عادة الصحفيون والمدنيون للعبور باتجاه البلدات الحدودية.

وبدأ الكيان الإسرائيلي، باستهداف الطرق الرئيسية جنوب لبنان وذلك لفصل المناطق الاساسية الجنوبية عن بعضها البعض.

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