أنجلينا جولي في لقاء مع مخرجة سورية: اشعر باحباط شديد بسبب..

العالم- فلسطين

ياتي هذا اللقاء على جانب التحضير للفيلم الوثائقي "نحن نجرؤ على الحلم"، وتحدثت النجمة العالمية عن الأحداث وحرب الإبادة التي تتعرض لها مدينة غزة.

تحدثت المخرجة السورية مع النجمة العالمية حول الاوضاع العربية وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة منذ السابع من إكتوبر والتي تسببت باستشهاد أكثر من 20 الف شخص غالبيتهم من الأطفال.

وعبرت جولي عن احباطها الشديد ازاء الانتهاكات التي تمارسها "اسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني والازدواجية في المعايير والتمييز في العالم أجمع حول مواضيع حقوق الإنسان.

وقالت جولي في هذا الخصوص: "حقوق الانسان كذبة كبيرة في العالم، وربما بدأت فكرة الدفاع عن حقوق الانسان في وقت سابق خلال الحروب العالمية ويجب أن توجد اهداف واضحة من أجل دعم حقوق الانسان، كما يجب أن يتحرك لكثير من أجل انجاز هذه الحقوق وهي بالدرجة الأولى مهمة الامم المتحدة".

وأضافت جولي أنها اكتشفت بالنهاية بأن الامور لا تسير بشكل منطقي حيث يحصل بعض على حقوقهم بشكل كامل ويتضامن معهم العالم، فيما يحصل آخرون على نسبة معينة من هذه الحقوق، وهناك للأسف بعض الأشخاص الذين لا يحصلون على حقوقهم".