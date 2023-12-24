فيديو خاص: جرائم الاحتلال في مناطق انسحب منها

لعالم - خاص بالعالم

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية: اعلنت قبل قليل وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء الى اكثر من 20،424 شهيدا فيما ارتفع عدد الجرحى الى اكثر من 54 الف جريح من بينهم 166 شهيدا سقطوا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضافت مراسلتنا: كان هذا قبل ان تنفذ قبل قليل غارة على مخيم البريج ادت الى استشهاد 6 بينهم 4 اطفال، وهناك ارتفاع لعدد الشهداء والمصابين في كل ساعة في ظل استمرار العدوان على الفلسطينيين، وعلى العائلة الفلسطينية.

واوضحت ان اهداف الاحتلال في معظمها تطال العائلة، ودائما ما يكون افراد عائلة سواء ام مع اولادها او اب مع اولاده او العائلة بأكملها، حيث يتعمد الاحتلال ذلك.

الاحتلال كذلك يقصف بشكل مكثف خان يونس والمنطقة الشمالية ومدينة غزة، بالتزامن مع انسحابه من منطقة تل الهوى والزيتون والشجاعية والدرج، بحسب شهود عيان.

واضافت مراسلة قناة العالم: لكن ليس معلوما ان كانت عملية اعادة تموضع او انسحاب في اطار خدعة معينة ويمكن ان يقوموا بالتوغل مرة اخرى.

واشارت الى ان انسحاب الاحتلال من بعض المواقع كشف عن المزيد من الجرائم التي ارتكبوها، ومنها ما كُشف عنه في تل الزعتر ومحيط المستشفى الاندونيسي حيث تم العثور على الكثير من الجثث في الشوارع لأناس كانت اصابتهم طفيفة لكنهم ظلوا وتُركوا ينزفون حتى الموت.

وتابعت مراسلتنا: هناك الكثير من العائلات الفلسطينية التي لازالت تبلغ عن مفقودين لها ولا تجد لهم اثرا لا في المفقودين ولا الجثث ولا الاصابات ولا ان كانوا معتقلين، وربما كانوا من الجثث التي تحللت ويصعب التعرف عليهم.

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