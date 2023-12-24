فيديو خاص لقناة العالم عن قصف فريق قناة المنار

العالم - خاص بالعالم

واصيب بعض الزملاء بجروح جراء القصف الاسرائيلي ومنهم المراسل علي شعيب والمصور خضر ماركيز.

وقال شعيب لقناة العالم الاخبارية: هناك اصابة بسيطة للزميل خضر ماركيز جراء اصابة شظايا الزجاج المتطايرة بعينه، ويتم معالجته في المستشفى، نحن في وضع حرب وفي الميدان نغطي الاحداث منذ فترة طويلة واعتدنا على هكذا مواقف وهكذا ظروف.

واضاف: قبلنا استشهد زملاء رحمهم الله واصيب اخرون، ونحن بقينا على هذا الطريق، وهذه الاعتداءات لم ولن تخيفنا ومستمرون في تغطية الاعتداءات الاسرائيلية.

واوضح: ما حصل معنا اليوم هو اننا كنا في تغطية للغارات التي استهدفت كفركلا، وتصوير لمنزل مدمر، انتقلنا لمنطقة اخرى وصادف وجودنا غارة طيران عليها قريب مجرى الليطاني، وبدأ القصف المدفعي بشكل هستيري ومفاجئ على الطريق الرئيس الذي يربط النبطية بالمنطقة الحدودية و مرجعيون.

واكد ان هذا اعتداء كبير على المناطق المدنية، وهذا الطريق العام لا يوجد فيه اي مناطق عسكرية، وهذه المرة الاولى التي تسقط فيها قذائف على الطريق الرئيس مباشرة.

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