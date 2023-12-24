الاحتلال يركز في اقتحاماته واعتقالاته على مخيمات شمال الضفة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشارت الزميلة راية عروق أن الاقتحامات الإسرائيلية متواصلة في كافة أنحاء الضفة الغربية، حيث يركز الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر على مخيمات شمال الضفة الغربية.

وأوضحت أنه ومنذ الساعة 11:00 مساء أمس اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، بأكثر من 50 آلية عسكرية مددجة رافقتها جرافتان، تركزت في مخيم نور الشمس.

وأشارت إلى أنه كانت هناك اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم نور شمس، حيث أعلنت كتيبة الرد السريع التابعة لشهداء الأقصى أنها خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال داخل المخيم.

وأضافت أن الاشتباكات استمرت حتى الساعة 7:00 صباحاً، وبعدها انسحبت قوات الاحتلال، بعد أن جرفت البنية التحتية والشوارع، ودمرت بعض المركبات التابعة للمواطنين، واقتحمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابا، وفتشت في المنازل، وسط انتشار كثيف للقناصة.

ولفتت إلى أنه كان هناك حصار لمخيم طولكرم القريب من مخيم نور شمس، وهو الاقتحام الثاني لمخيم نور شمس خلال أسبوع.

وأشارت كذلك إلى حملة اعتقالات منذ فجر الأمس استمرت لحد الآن، تركزت في طولكرم وجنين وبيت لحم والخليل، وبينت أن مؤسسات الأسرى قالت إن عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر وصل إلى أكثر من 4695 معتقلا، والعدد مرشح للازدياد.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..