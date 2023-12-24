ما هي المعدات البحرية الجديدة التي ضمها الجيش الإيراني لأسطوله؟ + فيديو

العالم – خاص بالعالم

كشف الجيش الإيراني عن إضافة معدات جديدة إلى المنطقة البحرية الثالثة له في سواحل مكران وميناء كنارك جنوب شرقي البلاد.

وكان صاروخ كروز 'طلائية ' الاستراتيجي وصاروخ كروز 'نصير' البحري من أبرز هذه المعدات.

وأوضح قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن: "من بين هذه المعدات منظومات صاروخية بعيدة المدى، وطائرات مسيرة، ومروحيات للاستطلاع والحرب الإلكترونية، أيضاً تم تدشين منظومات طائرات مروحية تلتحق لأول مرة بالمنظومات المعلوماتية، إلى جانب انضمام المنظومة الصاروخية البالغ مداها أكثر من ألف کيلومتر إلى هذه الإنجازات."

وضمت بحرية الجيش الإيراني لأسطولها أول مروحية مزودة بمنظومات الحرب الإلكترونية، وأول مروحية استخباراتية، وأنظمة صواريخ أرض-أرض، ومسيرة متجولة تدميرية ذکية، ونظام المسيرات المتعددة الأغراض والاستخباراتية والمجهزة بمنظومات الحرب الإلكترونية، وقاطرة الميناء 'سيروان' ضمن المنظومات التي تمت إزاحة الستار عنها، وتم انضمامها إلى الأسطول الجنوبي والمنطقة الثالثة للقوات البحرية النبوية للجيش.

ليست هذه المعدات هي الأولى خلال هذا الشهر، فقبل أيام وخلال الأسبوع الماضي، أعلن قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية، علي رضا تنكسيري، أن الحرس أنتج سفنا قادرة على حمل صواريخ بعيدة المدى.

وأضاف أن الصواريخ التي ستزود بها هذه السفن قريبا مجهزة بالذكاء الاصطناعي وبتقنية التوجيه بعد الإطلاق، وكشف قائد بحرية الحرس أيضا عن تشكيل الحرس بحرية الظل من المتطوعين الإيرانيين في القرى المحيطة بمنطقة الخليج الفارسي.

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