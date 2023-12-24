الاحتلال يطلق جنوده وكلابه البوليسية لترويع أهل غزة

العالم- فلسطين

وحسب الصحيفة من ضمن هذه الوسائل استخدام الكلاب البوليسية المدربة لترويع المدنيين الآمنين خلال العمليات التي يقوم بها جنوده داخل غزة والضفة الغربية.

وقال الصحيفة إنّ “إسرائيل تعتمد على الكلاب المدربة عسكريا في غزة، بذريعة أنها تسهم في دعم فرق النخبة وتحمي أرواح الجنود”، الأمر الذي فتح الباب لانتقادات واسعة لهذا الأمر.

وتشير الصحيفة إلى أنّ “الكلاب هي أول من يدخل للبحث عن المتفجرات وهي أول عناصر القوات التي تدخل الأنفاق والمناطق المفخخة بشكل كبير”على حد قولها.

وتنقل عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هغاري، قوله إن “الكلاب تقوم بعمل رائع” حسب تعبيره، وذلك بعد أن نشر الجيش فيديو يظهر الكلاب وهي تبحث في أحد أنفاق غزة.

وبحسب التقرير فإن النقاد يقولون إنّ هذه الكلاب تستخدم بطريقة غير مناسبة لترويع المدنيين في غزة.