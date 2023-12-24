كتائب المجاهدين تغتنم قطعة سلاح أتوماتيكي شمال غزة

العالم- فلسطين

في سياق متصل واصلت كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية اليوم الأحد خوض معارك بطولية واشتباكات في إطار التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل بقطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام استهداف دبابتي ميركفاه صهيونتين بقذائف “الياسين 105” على مشارف منطقة جباليا البلد شمال غزة.

كما استهدفت كتائب القسام دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في حي القصاصيب بمخيم جباليا.

وأعلنت سرايا القدس استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “التاندوم”في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس أنها قصفت التحشدات العسكرية في محيط مسجد الظلال شرق خانيونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد بمقتل 9 جنود وضباط في المعارك الدائرة بغزة، في اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في جباليا البلد.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن “485 جنديا وضابطا قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة”.