مسؤول يكشف استنجاد امريكا بإيران للضغط على صنعاء

العالم- اليمن

ولهذا الغرض شكلت الولايات المتحدة تحالفا دوليا لصد هجمات اليمن ولم تفلح ، حيث بدء هذا الحلف في التفكك، لذا سارعت الولايات المتحدة الأمريكية للاستنجاد بإيران للضغط على صنعاء لوقف هذه العمليات الداعمة والمناصرة للشعب العربي المظلوم في قطاع غزة بفلسطين.

في هذا الصدد أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، رفض طلب الولايات المتحدة فيما يتعلق بحث القوات اليمنية على وقف العمليات ضد إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقال عبد اللهيان، في تصريحات متلفزة، مساء أمس السبت، إن "الولايات المتحدة طلبت من طهران أن نوصي حكومة صنعاء في اليمن بوقف عملياتها ضد الكيان الإسرائيلي والمصالح الأمريكية في المنطقة".

وأضاف، "وبدورنا أبلغنا واشنطن بأن أنصار الله لا تتلقى الأوامر من إيران بشأن غزة، ويقررون وفق مصالحهم، وأن واشنطن طرف في الحرب على غزة ولا يمكنها أن تطلب من أحد عدم توسيع نطاقها".

هذا وحذر مساعد قائد حرس الثورة الإسلامية للشؤون التنسيقية، محمد رضا نقدي، من أنه في حال استمرار هجمات كيان الاحتلال على غزة، بدعم أمريكي، فقد يؤدي ذلك إلى إغلاق ممرات مائية أمامها، بما في ذلك الممرات المؤدية إلى البحر المتوسط.

وتابع أنه "في حال استمرت هذه الجرائم قد تُغلق كافة الممرات المؤدية إلى البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح أنه "بالأمس كان الخليج الفارسي ومضيق هرمز كابوساً بالنسبة لهم، واليوم أصبحوا يواجهون مشكلة عند باب المندب والبحر الأحمر، ومع استمرار هذه الجرائم، سيتعين عليهم قريباً انتظار إغلاق البحر الأبيض المتوسط ​​وجبل طارق والممرات المائية الأخرى أمامهم".