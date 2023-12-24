إعتداءات وحشية على 'أقدم أسير فلسطيني' في سجون الإحتلال

العالم - الإحتلال

ونددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بالممارسات الهمجية وغير الإنسانية التي صدرت من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير القائد نائل البرغوثي، دون إعطاء أي اعتبار لكبر سنه أو لحالته الصحية، أو حتى للسنوات الطويلة "44 عاما" التي أمضاها في الأسر حتى اليوم.

قالت هيئة شؤون الأسرى نقلا عن محاميه: إن "البرغوثي" تعرض للضرب المبرح بالهراوات وأعقاب البنادق من قبل وحدات القمع، على كافة أنحاء جسده، واستمر الاعتداء عليه، لمدة ثلاث ساعات متواصلة، قبل نقله من سجن "عوفر" إلى سجن جلبوع، وتسببت الاعتداءات في إصابته بكسور ورضوض في الصدر والاضلاع.

وبحسب بيان الهيئة، فإن نائل احتجز إلى جانب 7 أسرى آخرين في سجن جلبوع داخل غرفة صغيرة لا تتسع لنصفهم وفيها خمسة أسرّة، ما اضطر ثلاثة أسرى للنوم على الأرض، مع خلوّ الغرفة من كافة الأجهزة والأدوات الكهربائية والتدفئة، مع تقديم كميات لا تكفيهم من الطعام وقد استمر هذا الحال 35 يوما، وبعد ذلك جرى نقل نائل إلى سجن شطة.

وواجه الأسير البرغوثي البالغ من العمر 65 عاما،من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، الاعتقال منذ عام 1978، وقضى منها "34 سنة"، بشكل متواصل، وتحرر عام 2011 ضمن صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" التي أجرتها المقاومة الفلسطينية في غزة مقابل الجندي جلعاد شاليط، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، طالت عشرات المحررين في الصفقة.