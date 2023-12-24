لماذا يجب ان نعرف الشهيد سليماني حسب ما قال السيد نصر الله؟

العالم- ايران

وكان السيد نصر الله اكد في خطاب اخر: في التاريخ هناك شهداء طبعاً أسسوا ويبقى تأثيرهم إلى يوم القيامة، شهداء بدر، شهداء أحد ‏الذين ‏تحدثت عنهم، كربلاء والإمام الحسين عليه السلام، الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام، ‏الذي كان ‏مُلهما لكثير من الثوار في التاريخ وما زال وسيبقى إلى قيام الساعة وهكذا.‏

وقال الأمين العام لحزب الله: عندما نعود الى آيات القران الكريم وأحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله) وبدايات الاسلام سنجد تكريما عظيما للشهداء في يوم القيامة، حياتهم عند الله والشهداء لهم أجرهم ونوره الشهيد الحاج قاسم سليماني تجاوز المكان والزمان وهو شهيد الأمة بل شهيد العالم.

ونفذ الجيش الأمريكي عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في 3 من يناير/ كانون الثاني عام 2020.

ورد الجيش الايراني بعد أيام قليلة، من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.