إنشاء فرق نفسية بجيش الاحتلال لمواجهة حالات الانتحار

العالم- الاحتلال

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين بـ”قسم التأهيل”، إنه “سيتم تشكيل فرق من ممرضين، وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية من أجل إجراء تقييم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية”.

وأضافت أن “الحرب على غزة تفرض ثمنا باهظا لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصا بين المعاقين من جنود جيش الاحتلال”.

وكان نتنياهو ظهر في صورة مع “معاقين” من الجنود الإسرائيليين بسبب الحرب، ولقيت سخرية واسعة في الأوساط العبرية، حيث أكد المعلقون أنهم ذهبوا إلى غزة ولديهم أقدام.

كما ظهر أحد الجنود الإسرائيليين في تصريحات علنية وهو يشتم ويصرخ ويطالب بوضع حد لما يتعرضون له من ضغوط جعلتهم “يتبولون على أنفسهم بالليل ويدمنون على الكحول” على حد تعبيره.

ووفقا للصحيفة سيبدأ البرنامج الجديد أعماله في شباط/ فبراير المقبل، وسيشمل الجنود الذين يتلقون العلاج من حروب “إسرائيل” السابقة على غزة ويبلغ عددهم فوق الـ13500 جندي، وفق الصحيفة العبرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن 2800 جندي دخلوا إلى قائمة إعادة التأهيل النفسي بيهم 3% يعانون من حالة خطيرة، و18% من مشاكل عقلية بسبب “إجهاد ما بعد الصدمة”.