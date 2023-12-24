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حماس: المجزرة الصهيونية في المغازي هي امتدادا لحرب الإبادة ضد الأطفال والمدنيين

حماس: المجزرة الصهيونية في المغازي هي امتدادا لحرب الإبادة ضد الأطفال والمدنيين
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قصف العدوان الصهيوني على مربع سكني في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 70 شخصا وإصابة العشرات من المدنيين.

العالم-فلسطين

وقالت حماس في بيان: "ارتكب الاحتلال الصهيوني المجرم هذا المساء مجزرة مروعة في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة بقصفه عدة منازل، أودت بحياة 70 من أبناء شعبنا في حصيلة أوّلية، في جريمة حرب جديدة امتدادا لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزل".

وأضاف البيان: "هذا القصف الغادر والجبان ضد الآمنين في بيوتهم هو محاولة لترميم صورة جيشه المهزوم والمدعوم من إدارة الرئيس بايدن، الشريك الأول للكيان الصهيوني في إجرامه وعدوانه الفاشي".

هذا وأعلن المكتب الحكومي في قطاع غزة، استشهاد 70 شخصا وإصابة العشرات في قصف العدوان استهدف 4 منازل مأهولة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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