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استمرار العدوان الهمجي علی غزة

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

شهدت الاراضي المحتلة تزايد وتيرة التظاهرات ضد استمرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الحرب علی غزة.

العالم - بانوراما

ورصد برنامج بانوراما تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحةً في المعارك الدائرة في قطاع غزة؛ لكن بالرغم من المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين؛ إلا أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال مصراً على التوغل أكثر في الدم الفلسطيني؛ وهو أمر لا يلقى تأييداً كبيراً في الداخل المحتل مع تزايد التظاهرات المطالبة بوقف النار، وابرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

للمتابعة شاهد الفيديو المرفق..

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