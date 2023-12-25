قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة والمقاومون يتصدون لها ببسالة

العالم - فلسطين المحتلة

وافاد " المركز الفلسطيني للإعلام"، ان مصادر محلية اأكدت قتحام الاحتلال لكلٍ من بلدة عزون في قلقيلية، ومخيم دير عمار في رام الله، وبلدة برقة ومخيم بلاطة في نابلس، واقتحامها مدينة جنين وكلٍ من الجلمة وعرانة قضاء المدينة.

وخلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة تصدى المقاومون بالقنابل يدوية الصنع والأكواع المحلية، ووثقت مشاهد متداولة وقوع أضرار محققة في آليات الاحتلال.

ويواصل مقاومو جنين التصدي لاقتحام الاحتلال التي استخدمت القنابل الدخانية للتغطية على المشاة خلال مداهمتهم لعددٍ من منازل المدينة، ودفعت بتعزيزات عسكرية متواصلة إلى داخل المدينة

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة الجلمة المتاخمة لجنين، وهم ربيع أبو فرحة، وأحمد صادق أبو فرحة، وأحمد حسام أبو فرحة، ومن بلدة عرانة اعتقلت الشاب يوسف الخالدي، ومن جنين اعتقلت كلًا من محمد زكانة السعودي، وباسل البر، فيما لا تزال حملة الاعتقالات والمداهمة متواصلة.

ولا تزال الاشتباكات والمواجهات دائرة حتى اللحظة في جنين، فيما أكدت مصادر محلية اقتحام قوة راجلة لمدينة قلقيلية من المدخل الشرقي.

وأعلنت سرايا القدس-كتيبة طولكرم أنها فجرت آلية عسكرية إسرائيلية ثقيلة من نوع “D9” في شارع الشهداء بحيّ المنشية بعبوة ناسفة من نوع “غيث 3” وإعطابها بشكل نهائي وتفجير آلية أُخرى بعبوة شديدة البأس والانفجار من نوع “محمود 2” في حيّ المدارس.