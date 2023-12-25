بالفيديو..مشاهد من بسالة المقاومين في استهداف جنود الاحتلال

العالم-فلسطين

و واصلت كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية -أمس الأحد- خوض معارك بطولية واشتباكات في إطار التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل بقطاع غزة.

وتظهر المشاهد بسالة المقاومين وشجاعتهم في استهداف جنود الاحتلال وقتلهم، وتظهر آثار الدماء التي تركوها وراءهم بعد سقوط القتلى والجرحى في صفوفهم.

كما وثقت المقاومة في هذه المشاهد ما غنمه مجاهدوها من جنود الاحتلال بعد انسحابهم من أماكن الاشتباك والمواجهة.

بدورها عرضت سرايا القدس مشاهد للطائرة الصهيونية (Skylark-1) بدون طيار التي أسقطتها في سماء المنطقة الوسطى.

وأعلنت كتائب القسام تمكن مجاهديها من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وتمكن مجاهدو كتائب القسام من قنص 3 جنود صهاينة أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي بلاغ سابق، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتي ميركفاه صهيونتين بقذائف “الياسين 105” على مشارف منطقة جباليا البلد شمال غزة.

كما استهدفت كتائب القسام دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في حي القصاصيب بمخيم جباليا.

وأعلنت سرايا القدس استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “التاندوم”في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس أنها قصفت التحشدات العسكرية محيط مسجد الظلال شرق خانيونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح الأحد- بمقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة بغزة، وقدّم حصيلة جديدة للخسائر التي تكبدها منذ اجتياحه للقطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن 8 جنود وضباط قُتلوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في جباليا البلد.

وفي السياق ذاته، قدم الاحتلال حصيلة جديدة للخسائر التي تكبدها منذ أن شنّت المقاومة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن “485 جنديا وضابطا قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة”.

وكان جيش الاحتلال أقرّ الليلة الماضية بحصيلة خسائر ثقيلة في المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية، والكمائن التي نصبتها لجنوده بمواقع عدة في قطاع غزة.

وتؤكد مصادر المقاومة أن أعداد القتلى والإصابات في صفوف الاحتلال أكبر بكثير مما يعلنه، وأنه يتعمد إخفاء خسائره الهائلة في معارك غزة.