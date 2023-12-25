بالفيديو.. حزب الله ينشر ملخصا لعملياته عند الحدود

العالم - لبنان

واستهدفت المقاومة الاسلامية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ععدا من العمليات خلال الـ24 الساعة الأخيرة ووفقا للتالي:

- القطاع الشرقي:

1- استهداف مرابض العدو الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

2_استهداف تموضع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.

- القطاع الغربي:

3- استهداف مستوطنة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وإصابة أحد المباني السكنية ووقوع إصابات مؤكّدة كردٍّ على الإعتداءات الصهيونيّة المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية.

4_الساعة 15:15 استهداف موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة.

و في السايق أجراءات أمنية مشددة للإحـتلال في المستوطنات الشمالية القريبة للحدود مع لبنان اعتباراً من صباح اليوم وحتى إشعارٍ آخر.

وكتبت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن رئيس مجلس ميتا آشر الإقليمي ورئيس منتدى خط الصراع في الشمال: سمعت بعض التصريحات التي تتحدث عن تراجع لقوات حزب الله عن الحدود، منذ يومين فقط سقط صاروخ بركان قصير المدى في محيط مستوطنة شلومي وهذا يدل على أن عناصر حزب الله لم ينسحبوا من المنطقة الحدودية ويتمتعون بقدرات كبيرة.

ونشرت المقاومة الاسلامية فبديو يصور عملية استهداف مستوطنة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وإصابة أحد المباني السكنية ووقوع إصابات مؤكّدة كردٍّ على الإعتداءات الصهيونيّة المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية.

نشاهد معا ..

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