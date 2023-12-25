13 عملا مقاومـا بالضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن مركز معلومات فلسطين “معطى” قوله، انه تخلل المواجهات في الضفة المحتلة، سلسة عمليات نوعية، من بينها اشتباكات مسلحة وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها زواتا والمساكن الشعبية في نابلس، فيما اعترف العدو بإصابة جندي خلال اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة، استهدفت قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور الشمس.

وتنوعت عمليات المقاومة في الضفة ما بين 5 اشتباكات وإطلاق نار، وتفجير ثلاثة عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية، إضافة إلى اندلاع 3 مواجهات تخللها إلقاء حجارة ومفرقعات نارية.

وتركزت الاشتباكات والمواجهات في طولكرم، وتحديداً في مخيم نور شمس، ومخيم الفوار في الخليل، إضافة إلى منطقتي زواتا والمساكن الشعبية في نابلس.

وتشهد الضفة الغربية، تصاعداً في عمليات المقاومة خاصة منذ بدأ عملية طوفان الأقصى، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بدأ المعركة 303 شهيداً في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.