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طبيب فلسطيني للعالم: آثار الحرب ستكون كارثية على أطفال غزة نفسيا

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد طبيب فلسطيني أنه ليس هناك أي فرح أو سعادة أو تزيين لأطفال غزة بمناسبة العام الجديد الميلادي في ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع.

العالم _ مراسلون

وقال الطبيب المتطوع عرفات أبو مشايخ في مقابلته الخاصة مع قناة العالم: الاطفال النازحين المتواجدين في المشفى يشاهدون جثث الشهداء يوميا، وسيكون لهذه آثار نفسية كارثية عليهم حتى بعد نهاية الحرب، مؤكدا على أن المستشفى النفسي الوحيد في قطاع غزة تم تدميره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار الى أن آثار الحرب النفسية سترافق الأطفال في غزة مدى حياتهم والكثير سيعانون من الحالات الاكتئاب في المستقبل، لأن المشاهد السيئة تستقر في الخلايا العصبية مدى الحياة.

يذكر أنه في حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.424 مواطنا، وجرح نحو 54.036 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

المزيد من التفصايل في الفيديو المرفق..

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