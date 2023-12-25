بالفيديو.. العدوان يخلف مئات الشهداء وأكثر من 4700 معتقل بالضفة الغربية

العالم _ خاص بالعالم

واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عمليات دهم وتفتيش.

وأكدت مصادر محلية اقتحام الاحتلال لكل من بلدة عزون في قلقيلية، ومخيم دير عمار في رام الله، وبلدة برقة ومخيم بلاطة في نابلس، وكذلك اقتحامها لمدينة جنين وكل من الجلمة وعرانة قضاء المدينة.

وخلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة تصدى المقاومون بالقنابل يدوية الصنع، وأوقعوا أضرارا في آليات الاحتلال.

إلى ذلك استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بلدة الجلمة المتاخمة لجنين، كما اعتقلت اثنين اخرين في جنين.

وفي الاغوار الشمالية اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من عين الحلوة أثناء رعيهما أبقار عائلتهما في المنطقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من زعترة شرق بيت لحم وبلدة عقابا شمال طوباس وايضا 9 شبان من قرية الجلمة شمال شرق جنين وذلك بعد محاصرة صالة رياضية في القرية.

وحاصرت قوات الاحتلال جميع مداخل قرية برقة شمال غرب نابلس ونفذت انتشارا في احيائها وداهمت عددا من المنازل ورفعت أعلام الاحتلال على أحد المنازل.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من سكان القرية بينهم مسنون واقتادتهم إلى منزل حولته إلى مركز تحقيق.

هذا وتواصل المقاومة عملياتها في الضفة المحتلة التي تشهد تصعيدا منذ بدء عملية طوفان الاقصى حيث تجاوز عدد الشهداء منذ بدء العملية 300 شهيد في الضفة الغربية والقدس المحتلتين في حين وصل عدد المعتقلين الى نحو 4700 فلسطيني.