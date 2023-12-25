بالفيديو..استهداف آليات ودبابات الاحتلال في محاور القتال في غزة

العالم-فلسطين

ويظهر في التسجيل الذي نشرته "السرايا" في حسابها على "تليغرام"، مقاتلين يتبعون لها، وهم يطلقون قذائف مضادة للدروع صوب دبابات الاحتلال في محاور التقدم شرق مدينة غزة.

كما بثت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مشاهد لإطلاق عشرات الصواريخ صوب مستوطنات ومدن الاحتلال، خلال الساعات والأيام القليلة الماضية.



ويستمر نزيف جنود الاحتلال في قطاع غزة، على وقع عمليات واشتباكات ضارية تنفذها المقاومة الفلسطينية في شتى محاور القتال.





وأعلن جيش الاحتلال الاثنين، عن مقتل اثنين من جنوده في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 489.