شاهد..غزة حاضرة بقوة في احتفال رياض محزر بميلاد المسيح (ع)

العالم - فلسطين



وفي الوقت الذي احتفل فيه العالم ليلة الإثنين، 25 ديسمبر، بميلاد المسيح (ع)، نشر النجم الجزائري عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" صورة عبّرت عن أجواء الاحتفالات الحقيقية بعيد الميلاد في قطاع غزة مع دخول الحرب شهرها الثالث.

وشارك محرز مع متابعيه في منصة "إنستغرام"، حيث يتابعه أكثر من 12 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، صورة تظهر الفرق الكبير بين شجرة الميلاد المنصوبة حول العالم وشجرة الميلاد في قطاع غزة حيث تعرضت للتدمير والحرق في غارة جوية إسرائيلية.





ولاقت الصورة التي نشرها محرز على تعاطف واسع بين متابعيه الذين أطلقوا عليه لقب "فخر العرب" نظرًا لموقفه "المُشرف" ودعمه لـ"القضية الفلسطينية" وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

وكان النجم الجزائري من أبرز الداعمين للشعب الفلسطيني، وكان من أوائل اللاعبين الرياضيين الذين ناصروا القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.



رياض محزر يرفع العلم الفلسطيني

وشارك محرز، لاعب نادي الأهلي السعودي، صورة له من مباراة المنتخب الجزائري مع الرأس الأخضر، وكان حاملًا علم فلسطين برفقة اثنين من زملائه، مع تعليق "نحن نريد السلام".





ولليوم الـ 80 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بمساندة أميركية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.