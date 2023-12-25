ماذا يحدث للنساء الحوامل في شمال غزة ؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في غزة ان وزارة الصحة الفلسطينية طالبت بتشغيل عاجل لمجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة من أجل انقاذ حياة الجرحی والمرضی.

وأشار مراسل قناة العالم الی وجود نساء حوامل في شمال قطاع غزة، مؤكداً انه لاتوجد أي مستشفی في شمال غزة تخدم النساء الحوامل.

وتابع ان النساء الحوامل اصبحن مرغمات علی الولادة في البيوت لكن هناك نساء بحاجة الی عمليات قيصرية والامر لايقتصر علی ذلك بل يمتد الی الاطفال الرضع وكبار السن والمرضی، بحيث تسجل الكثير من هذه الحالات في الوفيات بفعل الانهيار التام في المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة.

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