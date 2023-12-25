الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٤:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ماذا يحدث للنساء الحوامل في شمال غزة ؟

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشف مراسل قناة العالم عن كارثة صحية تعيشها النساء الحوامل والاطفال الحديثي الولادة في غزة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في غزة ان وزارة الصحة الفلسطينية طالبت بتشغيل عاجل لمجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة من أجل انقاذ حياة الجرحی والمرضی.

وأشار مراسل قناة العالم الی وجود نساء حوامل في شمال قطاع غزة، مؤكداً انه لاتوجد أي مستشفی في شمال غزة تخدم النساء الحوامل.

وتابع ان النساء الحوامل اصبحن مرغمات علی الولادة في البيوت لكن هناك نساء بحاجة الی عمليات قيصرية والامر لايقتصر علی ذلك بل يمتد الی الاطفال الرضع وكبار السن والمرضی، بحيث تسجل الكثير من هذه الحالات في الوفيات بفعل الانهيار التام في المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة.

شاهد ايضاً.. الأب انطونيوس: مايحدث في غزة يشبه ماحدث في زمن المسيح

روابط ذات صلة

صحيفة فرنسية تفضح كذبة الكيان الاسرائيلي بشأن 'قطع رؤوس الاطفال'

طفلة نازحة من غزة تشكو البرد القارس وتصر علی الصمود

مفكر يهودي يوضح سياسة 'جز العُشب' الاسرائيلية ضد الاطفال

ايران .. ازاحة الستار عن أول جهاز حاضن يحلل أداء الاطفال الخدج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف