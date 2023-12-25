الموصل تستذكر وتقدر بطولات قادة النصر في مواجهة داعش

العالم - مراسلون

في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما، العراقيون بشكل عام والموصليون على وجه الخصوص يستذكرون استشهادهم معربين عن عميق حزنهم وألامهم لفقد هؤلاء القادة، لما كان لهما من دور بازر وجوهري في تحرير الموصل من عصابات داعش.

وقال ابو حر الشبكي وهو الناطق الرسمي باسم الواء 30 قيادة عمليات الحشد الشعبي في تصريح لقناة العالم:"للشهيدين القائدين ابومهدي المهندس والحاج قاسم سليماني دور بارز في عملية تحرير مدينة الموصل بالذات فکانا يضعان الخطط المدروسة لتحرير هذه المدينة من عصابات داعش الارهابية ولله الحمد کانت خططهما قيمة جدة".

رفاق درب الشهيدين تحدثوا عن دور القائدين على مستوى مواجهة مشروع داعش وإلحاق الهزيمة به، فقد كان للشّهيدين دور رئيسي من إحباط وتدمير مشاريع أميركا الإرهابية من خلال خططهم ورفع معنويات المجاهدين في ساحات الجهاد، مؤكدين استمرار السير على نهجهم للدفاع عن الاوطان والأعراض والمقدسات.

وقال عماد مشهد وهو مجاهد في الحشد الشعبي ورفيق الشهيد ابو مهدي المهندس:"في عدة جلسات کنا معهما فکان لأبي مهدي المهندس تأثير کبير علی نفوس المقاتلين معنوياً وعسکرياً، فکان يعتبر نفسه جندياً".

وقال جورج كاكو وهو من شيوخ المسيحيين في العراق:"نحن فقدنا بطلاً من الابطال وکان أحد قادة النصر أحد قادة التحرير وأفتخر انني استقبلته في داري".

وفي الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر والسيادة تتعالى اصوات العراقيين مطالبة بطرد القوات الاميركية المحتلة من البلاد ومتابعة ملف اغتيالهم في المحاكم الدولية. ولابد من نقل وإبراز بطولاتهم للأجيال المقبلة.

رسالة وفاء وعرفان وشکر من أهالي الموصل ورفاق دربهم الی القائدين الشهيدين قاسم سليماني والمهندس لتحرير مدينتهم من براثن داعش وبفضل دمائهم عادت الحياة والاعمار.