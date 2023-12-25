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رئيسي: الصهاينة سيدفعون ثمن جريمة استشهاد العميد موسوي

رئيسي: الصهاينة سيدفعون ثمن جريمة استشهاد العميد موسوي
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

ردا على واقعة استشهاد احد كبار مستشاري حرس الثورة الاسلامية بسوريا "العميد الشهيد السيد رضي موسوي"، اكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان الكيان الغاصب سيدفع ثمن هذه الجريمة قطعا .

العالم - ايران

واشار السيد رئيسي في بيان اصدر مساء اليوم الاثنين على خلفية نبأ استشهاد "العميد السيد رضي" اثر العدوان الصاروخي الذي نفذه الكيان الصهيوني على دمشق، اشار الى ان هذا الاجراء شكّل دليلا اخر على افلاس وعجز وضعف الكيان الصهيوني الغاصب اقليميا؛ مشددا على ان الكيان الغاصب سيدفع ثمن هذه الجريمة قطعا.

عزى وهنّأ السيد رئيسي، بالمناسبة، الشعب الايراني ورفاق درب هذا الشهيد لدى حرس الثورة الاسلامية واضاف : ان هذا القائد الشجاع الذي كان احد رفاق النضال مع "الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني"، ارتقى شهيدا في حلة مستشاري محور المقاومة الاسلامية، دفاعا عن العتبات المقدسة لاهل البيت (عليهم السلام) بسوريا، وفي سبيل حراسة المبادئ الاسلامية السامية، وقد تخلدت ذكراه في هذا المسار.

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