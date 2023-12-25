تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل مع فيديو لمُسنّة تتضامن لوحدها مع غزة+فيديو

العالم-فلسطين

وظهر في الفيديو المُتداول، مسنة من بريطانية، تبلغ من العمر 87 عاما، تقف وحيدة، وهي تقاوم البرد القارس، في أحد شوارع العاصمة البريطانية، لندن، في اعتصام فردي، من أجل المطالبة بـ"وقف الحرب على قطاع غزة المحاصر".



وتفاعل رواد الفضاء الرقمي، مع المقطع، من خلال تداوله، على نطاق واسع، والتعليق عليه بالقول: "إنه يجسد المقولة الشهيرة: أنت الجماعة ولو كنت وحدك"؛ فيما غرّد آخرون، في حساباتهم على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بالقول: "سيدة عظيمة رغم سنها الكبير والبرودة الشديدة إلا أنها تسجل هذا الموقف الرائع والمشرف ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة. خالص الشكر والتقدير والعرفان لهذه السيدة العظيمة".

وفيما أكد مغرد آخر قوله إن: "الروح الإنسانية في قلوب الغرب يستيقظ وعند العرب في سبات عميق"؛ أشار تعليق آخر على مقطع الفيديو الذي نشره حساب "بريطانيا بالعربي"، جاء فيه: "عزيمة قوية على رغم السنين، ما عذركم يا شباب العرب".