حركة الجهاد الإسلامي تدين اغتيال العدو الصهيوني الشهيد رضي موسوي

العالم - فلسطين

وقالت حركة الجهاد في بيان: "كان للشهيد القائد دور أساسي ومحوري في دعم قوى المقاومة في المنطقة، ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته؛ وقد عرفناه صديقاً وفياً ومخلصاً لفلسطين وللقدس".

وأضافت أن عملية الاغتيال الآثمة هذه تؤكد مرة جديدة أن خطر هذا الكيان المجرم يطال المنطقة بأسرها، وأنه كيان يرتوي بالدماء ونشر القتل والإجرام.

وأكدت حركة الجهاد على أن "إجرام الكيان الصهيوني وعبثه بأمن المنطقة لن يجلب له إلا الهزيمة على أيدي قوى المقاومة، فإننا نتوجه إلى الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران، شعباً وقيادة، وإلى عائلة الشهيد القائد السيد رضى الموسوي وأنصاره ومحبيه، بأسمى آيات التعازي، سائلين الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته".