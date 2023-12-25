طوفان الأقصى…… حصاد اليوم الـ 80 من الحرب على غزة

العالم-فلسطين

وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب أمس 25 مجزرة في القطاع وأن 250 فلسطينيا استشهدوا بالغارات الإسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية في حين أصيب 500 آخرون.

وفيما يلي حصاد اليوم الثمانين من الحرب على غزة.

جرائم و مجازر متواصلة:

وزارة الصحة: عدد الشهداء الذين قضوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة معن شرق خان يونس ارتفع إلى 23 شهيدا معظمهم نساء وأطفال.

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوبي القطاع

وزارة الصحة: ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى من قطاع غزة إلى 95 شهيداً.

الدفاع المدني في غزة : تمكنت طواقمنا من انتشال 8 شهداء و14 مصابا في مخيم البريج وسط قطاع غزة نتيجة للقصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل.

وزارة الصحة: تكدس جثامين الشهداء في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة بعد غارات إسرائيلية مكثفة

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسط استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على مخيمي النصيرات والمغازي منذ أمس.

وزارة الصحة: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف طائرات استطلاع إسرائيلية محيط المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال أجبر طواقمنا على إخلاء مركز الإسعاف بجباليا وداهم المبنى ودمّر سيارات الإسعاف.

الهلال الأحمر الفلسطيني: أعداد الشهداء الكبيرة تفوق الإمكانيات المحدودة لفرق الإسعاف في قطاع غزة.

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يقصف الطرق الرئيسية لإعاقة سيارات الإسعاف والدفاع المدني

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 23 مستشفى في القطاع أخرجت من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي والقطاع الصحي في القطاع وصل إلى مرحلة الانهيار الفعلي.

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 9 آلاف شخص استشهدوا بسبب عدم القدرة على علاجهم في المستشفيات ونرجح أن ترتفع أعداد الشهداء بسبب انهيار القطاع الصحي

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: المساعدات الطبية التي تصل لا تغطي سوى 2% من احتياجات القطاع الصحي، ونطالب بإدخال 1000 شاحنة مساعدات يوميا محملة بالوقود لاستعادة القطاع الصحي.

حصاد المقاومة وخسائر العدو:

جيش الاحتلال:مقتل 489 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم 162 قتلوا منذ بدء العملية البرية في القطاع

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لقناة "إن بي سي" الأميركية: 17 جنديا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة بين يومي الجمعة والأحد

الجيش الإسرائيلي: إصابة 27 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وسائل إعلام إعبرية نقل 4 جنود جرحى أصيبوا خلال القتال في قطاع غزة إلى مركز طبي في القدس اليوم.

مصادر عبرية: مروحيات عسكرية إسرائيلية نقلت منذ صباح اليوم جنودا جرحى من غزة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

القناة الـ 12 لإسرائيلية: الجيش الاسرائيلي أقال قائد الكتيبة 51 من لواء غولاني بعد تعريضه جنودا للخطر في حي الشجاعية شمال قطاع غزة.

كتائب القسام تعلن تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية خاصة بعد دخولها قبو مبنى بمنطقة خزاعة شرق خان يونس جنوبي القطاع.

سرايا القدس تعلن قصف تجمعات لجنود الاحتلال بمحاور التقدم في خان يونس جنوب قطاع غزة.

سرايا القدس: قصف مجاهدونا تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون.

سرايا القدس تعلن قصف حشودا للجيش الإسرائيلي في منطقة المحطة بخان يونس جنوب قطاع غزة برشقة صاروخية.

سرايا القدس تعلن قصفها بقذائف هاون حشودا عسكرية إسرائيلية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كتائب القسام تستهدف جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" بقذيفة "تاندوم" شمال مدينة خان يونس التي تشهد اشتباكات ضارية بين المقاومين وجنود الاحتلال

كتائب القسام: دك مجاهدونا تجمعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

سرايا القدس: قصفنا حشود العدو في أرض أبو عريبان شرق حي الزيتون بصواريخ 107 وقذائف هاون.

سرايا القدس: استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة تاندوم في شارع بغداد في حي الشجاعية شرقي غزة.

سرايا القدس: قصفنا حشودا لجنود وآليات العدو في محيط موقع إيريز شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

كتائب القسام تعلن قصف تجمعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع بقذائف هاون من العيار الثقيل.

كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خان يونس.

سرايا القدس: استهدف مجاهدونا صباح اليوم آليتين عسكريتين صهيونيتين بالقذائف في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

الصحافة العبرية: صفارات الإنذار دوت في نتيف هعسراه بغلاف غزة الشمالي.

وزارة المالية الإسرائيلية: الحرب على غزة ستكلف تل أبيب على الأرجح ما لا يقل عن 14 مليار دولار العام المقبل.

وزارة المالية الإسرائيلية: الحرب أدت حتى الآن إلى عجز مالي بنحو 3 أضعاف ما كان عليه وتتوقع تواصل القتال في القطاع حتى فبراير/شباط المقبل.

بلومبيرغ الأميركي: وزارة المالية الإسرائيلية ستحتاج لزيادة الإنفاق الدفاعي بما لا يقل عن 8.3 مليارات دولار العام المقبل.

صحيفة معاريف الإسرائيلية : مؤسسة التأمين الوطني بتل أبيب سجلت منذ بداية الحرب في غزة عددا قياسيا من طلبات الحصول على بدل البطالة.

حصاد جبهات المقاومة:

صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل تتوقع ردا على الجبهة الشمالية على مقتل مستشار الحرس الثوري الإيراني بغارة قرب دمشق.

موقع أكسيوس الأميركي ينقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش يستعد لرد إيراني محتمل على مقتل مستشار الحرس الثوري الإيراني.

الحرس الثوري الإيراني المستشار الذي اغتالته إسرائيل بضربة جوية قرب دمشق كان مسؤول وحدة دعم محور المقاومة بسوريا.

الحرس الثوري الإيراني بتوعد الكيان الصهيوني بأنه سيدفع ثمن الاغتيال الذي وصفه بالـ "جريمة".

وزير الدفاع اليمني محمد ناصر العاطفي: كل سفن العالم ستكون آمنة عدا السفن المتوجهة للكيان الإسرائيلي والتي حددتها "القوات اليمنية" سابقا.

حزب الله يعلن استهدفا جنودا إسرائيليين في محيط موقع حانيتا العسكري ويؤكد ايقاع إصابات مؤكدة في صفوفهم بين قتيل وجريح

حزب الله: استهدف مجاهدونا مستوطنتي أفيفيم والمطلة ردا على استهداف القرى ومنازل المدنيين في جنوب لبنان.

حزب الله: إطلاق 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى

حزب الله يعلن عن إطلاق صاروخين باتجاه موقع المطلة

حزب الله يستهدف بالصواريخ مباني في مستعمرة مسكاف عام ردا على الاستهداف الإسرائيلي للقرى ومنازل المدنيين في بلدات جنوب لبنان.

حزب الله: استهدف مجاهدونا جنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة.

حزب الله ينشر مقطع فيديو يظهر استهداف مقاتليه مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

المجلس الأعلى للبلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى بإغلاق كل الطرق ومداخل البلدات بسبب تواصل قصف حزب الله اللبناني.

صحافة عبرية: إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط مستوطنة سعسع.

وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه بلدتي دوفيف ومتات في الجليل الأعلى.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه منزل في مستوطنة أفيفيم بالجليل الأعلى

وزير الدفاع اليمني: اليمن يتمسك بجدارة بحقه بالإطلالة الجيوستراتيجية على مضيق باب المندب وكل الخيارات مفتوحة أمام قوات الجيش اليمني

صحيفة معاريف الإسرائيلية: اتحاد الصناعات الغذائية يحذر من نقص في الغذاء بسبب الحرب والهجمات اليمنية في البحر الأحمر

مصادر عراقية: مسيّرة مفخخة استهدفت قاعدة التحالف الدولي داخل مطار أربيل الدولي.

مصادر عراقية: وقوع قصف استهدف قاعدة حرير التي تضم قوات أميركية بمحافظة أربيل في إقليم كردستان.