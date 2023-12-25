"القسام" تعلن استهداف قوة صهيونية قوامها 40 جنديا في جباليا شمال غزة

العالم-فلسطين

وقالت "القسام" في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح".

وفي بيان منفصل أكدت "القسام"، تمكن مقاتليها من "تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرق مدينة غزة".

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت "كتائب القسام" أنها "استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "الياسين 105" وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس".