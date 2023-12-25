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أمير عبد اللهيان بعد استشهاد العميد موسوي: على تل أبيب أن تنتظر عدا تنازليا صعبا

أمير عبد اللهيان بعد استشهاد العميد موسوي: على تل أبيب أن تنتظر عدا تنازليا صعبا
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان بعد استشهاد المستشار في الحرس الثوري الإيراني في سوريا السيد رضي موسوي أنه يتعين على "تل أبيب" أن "تنتظر عدا تنازليا صعبا".

العالم-إيران

وفي حسابه على منصة "إكس"، تقدم حسين أمير عبد اللهيان بخالص التعازي لعائلة موسوي والشعبين الإيراني والسوري.

وأضاف: "لقد ناضل هذا الشهيد الكريم بشجاعة لسنوات عديدة إلى جانب الشهيد الحاج قاسم سليماني لضمان أمن إيران والمنطقة ضد الإرهابيين".

وتابع: "تل أبيب تنتظر عدا تنازليا صعبا".

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء يوم الاثنين، أن اغتيال إسرائيل لمستشار الحرس الثوري في سوريا رضي موسوي "علامة على إحباطه وعجزه وسيدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد".

من جهته، شدد الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين على أن "إسرائيل ستدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".

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