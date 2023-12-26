هکذا ترد حماس على حديث نتنياهو عن "هجرة طوعية" للفلسطينيين

العالم-فلسطين

وقالت الحركة في بيان: "ما ورد على لسان مجرم الحرب نتنياهو حول عمله مع دول لتمرير مخطط "هجرة طوعية" لأبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، هو مخطط سخيف ومحاولة لتسويق أوهام لإطالة أمد العدوان بعد فشله وجيشه النازي في تحقيق أهدافهم، ظانا أنه يستطيع أن يهرب من استحقاق وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية".

وأضاف البيان: "شعبنا الفلسطيني المرابط أكد موقفه الحاسم برفض الترحيل والنزوح، وأن لا هجرة ولا خيار سوى الثبات على أرضنا، ولن يسمح لهذا العدو الغريب الدخيل على أرضنا بأن يمرر أي مخطط يطمس فيه قضيتنا أو يبعد فيه شعبنا عن أرضه ومقدساته".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام صهيونية عن نتنياهو قوله خلال جلسة لحزب الليكود، إنه يدفع باتجاه هجرة طوعية لسكان غزة إلى بلدان أخرى، وأكد رئيس وزراء الاحتلال أن "العمل جار لإيجاد دول تريد استيعاب سكان غزة كلاجئين".