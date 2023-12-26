ايران ومصر تناقشان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

العالم - ايران

وهنأ وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، مصر على نجاح إجراء الانتخابات الرئاسية التي جرت اخيرا، وأكد على ضرورة متابعة التوافقات بين الرئيسين.

وتبادل رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني مع نظيره المصري القضايا والتطورات المتعلقة باجتياح الكيان الصهيوني لقطاع غزة والوضع في الضفة الغربية، وضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب والاهتمام بالوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك إرسال مساعدات إنسانية دولية لاهل غزة.

من جانبه أبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري وفقا لارنا، اهتمامه بالمحادثة الهاتفية الأخيرة بين رئيسي البلدين، وأعرب عن تقديره لجهود وإجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم اهل غزة.

كما أكد على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة من أجل تخفيف الوضع الماساوي في هذه المنطقة.

وثمن سامح شكري استعداد إيران لإرسال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.