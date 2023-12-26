نتنياهو يستجلب رداً إيرانيا وتدخلا أميركيا من خلال الاغتيال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال علي بركة: نحن في حركة حماس نستنكر هذه الجريمة، فهي جريمة مركبة، هي أولا عدوان على دولة عربية، وعدوان على الحرس الثوري الإيراني في دمشق، وهذه جريمة ينبغي ألا تمر هكذا، تضاف إلى جرائم العدو الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.

وأكد أن العدو الصهيوني وخصوصا نتنياهو يريد أن يطيل أمد المعركة وأن يوسعها، مستغلا الوجود الأميركي في المنطقة، حيث يريد أن يوجه ضربات إلى إيران وحزب الله وحماس وغيرها، مشدداً على أن العدو فشل حتى الآن في القضاء على حركة حماس وسحقها كما ذكر، وفشل في استعادة الأسرى بالقوة أحياء، وكذلك فشل في تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى مصر.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تقاتل بكل شجاعة واقتدار وتكبد العدو الصهيوني خسائر فادحة أجبرته على الاندحار عن الشجاعية حيث سحب أكثر من كتيبة من الشجاعية، فيما يعاقب اليوم قائد كتيبة 51 وقال إن هذا يشكل مؤشراً على الفشل والإرباك في صفوفه.

وقال القيادي في حركة حماس: نعرف أن قرار الاغتيال هو قرار نتنياهو من أجل توسعة المعركة، نتنياهو ينتظره في شباط المقبل محاكمات.. يريد أن يمد أمد الحرب حتى يؤجل المحاكمات، هو يستجذب رداً إيرانياً.. والآن هو يستدعي إيران من خلال اغتيال هذا الجنرال الكبير.

وجدد تأكيده على أن العدو الصهيوني وصل إلى طريق مسدود في المعركة الميدانية في غزة ولم يستطع أن يحقق أي تقدم، حيث أن المعارك دائرة على كل المحاور، والمقاومة لم تخسر أي محور، حتى التي دخلها في جحر الديك منذ 56 يوماً كانت فيها عملية يوم أمس.

وقال علي بركة: لذلك العدو الصهيوني فاشل في المعركة العسكرية في غزة، ويريد أن يوسع المعركة حتى يستجلب رداً إيرانيا وتدخلا أميركيا، لأن الأميركي يهدد إذا تدخلت إيران بقوة أو تدخل حزب الله بقوة فإن البوارج الأميركية وحاملات الطائرات الأميركية هي من سيرد على هذا التدخل، لذلك نتنياهو يغامر ويقامر بجيشه.

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