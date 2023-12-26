حملة اعتقالات وسط اشتباكات ومواجهات في الضفة الغربية

العالم - فلسطين المحتلة

تفجير منزل واشتباكات في طولكرم

ففي طولكرم، فجرت قوات الاحتلال، الطابق الأرضي لمنزل المواطن يوسف الزنديق على مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم.

كما دمرت جرافات الاحتلال أسوار عدد من المنازل والمدارس والمساجد في المخيم، وسحقت مركبات المواطنين، ودمرت الشارع المحاذي لحاووز المياه المغذي للمخيم.

واندلعت اشتباكات شديدة وانفجارات متتالية خلال العملية العسكرية المستمرة في مخيم نور شمس.

وقصفت قوات الاحتلال، عمارة قيد الإنشاء حاصرتها على مدخل ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن الاحتلال استهدف المبنى أكثر من مرة بالأعيرة النارية وقذائف “الانيرجا”،، تزامنا مع استمرار عدوانه على المدينة ومخيم نور شمس.

وألقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء المخيم والاعيرة النارية بكثافة، تزامنا مع استمرار عدوانها الثاني خلال يومين.

كما أعلنت قوات الاحتلال مخيم نور شمس منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، وأقامت ثكنات عسكرية في عدة منازل في مختلف أحياء المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة، مدينة طولكرم، وحاصرت مخيم نور شمس، شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الغربي، باتجاه شارع خضوري، ودوار العليمي، وشارع السكة، ترافقها جرافات، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء طولكرم ومخيماتها، على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت مخيم نور شمس من جميع الجهات، وانتشر عشرات الجنود في ضاحية ذنابة شرق المدينة، وتحديدا في المنطقة المتاخمة للمخيم، مشيرة إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت، وسط إطلاق قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة، فيما سمعت أصوات انفجارات.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في منطقة المنشية وجبل النصر وجبل الصالحين، وقامت بتفتيشها واحتجاز اصحابها في غرفة واحدة، ونشرت قناصتها على أسطحها، في الوقت الذي نشرت مجموعة من القناصة في منطقة الأحراش المقابلة للمخيم، والبنايات العالية في محيطه.

وجرفت آليات الاحتلال الشارع المحاذي لمدخل المخيم، وشارع حارتي المنشية والدمج، وتدمير البنية التحتية، كما لاحقت مركبات الاسعاف التي تتواجد في المخيم، واجبرتها على مغادرته تحت تهديد السلاح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إسلامبولي رياض بدير (32 عاما) عقب مداهمة منزله في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم.

اعتقالات رام الله

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار خلال اقتحام منزلها برام الله، والأسير المحرر احسان اشتية، بعد أن داهمت منزله في حي المصايف بالمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال رئيس مجلس قروي صفا رشاد كراجة، وهو أسير محرر، بعد أن داهمت منزله في قرية صفا.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الشاب محمد عنساوي، أثناء مروره بمركبته عن حاجز عسكري طيار شمال رام الله، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربا، وداهمت محلا تجاريا في المنطقة الصناعية.

مواجهات طوباس

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة طمون، ودارت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ما أدى لإصابة شاب بجروح طفيفة.

وانتشر جيش الاحتلال في عدة أحياء في البلدة، ونشر قناصته في عدة اماكن، كما داهم عددا من المنازل.