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الدفاع الإيرانية: الصهاينة سيدفعون ثمن جريمة اغتيال السيد رضي موسوي

الدفاع الإيرانية: الصهاينة سيدفعون ثمن جريمة اغتيال السيد رضي موسوي
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي نيك، إلى استشهاد السيد رضي موسوي، وقال: الصهاينة سيدفعون ثمن هذه الجريمة.

العالم - ايران

يتبع..

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