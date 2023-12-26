مراسل العالم يكشف تفاصيل العدوان الاميركي على مقرات الحشد في بابل

العالم - مراسلون

واشار مدير مكتب العالم في بغداد ان واشنطن زعمت ان هذه الهجمات تأتي ردا على قصف قاعدة الحرير والتي أدت الى اصابة 3 جنود امريكيين، واشار الى ان العداون الامريكي أدى الى اصابة 18 منتسب من القوات الامنية العراقية بينهم 6 من الحشد الشعبي و12 من قوات وزارة الداخلية العراقية.وبين ان جميع الاصابات من منتسبي القوات الامنية العراقية الرسمية، وسط حديث لبعض التقارير عن ارتقاء شهيد واحد في القصف الامريكي لمقرات الحشد الشعبي في العراق.

واوضح ان هذا الهجوم هو الاول من نوعه الذي يقع في وسط محافظة بابل في الحلة بالقرب من القسم الداخلي لجامعة الحلة ما الحق اضرار بها ، واشار الى وقوع اضرار مادية .

واضاف ان حتى اللحظة لم تصدر الحكومة العراقية بيانا بهذا الخصوص ولم تعلق، فيما تبنت واشطن هذا الهجوم رسميا.

ولفت الى ان هذا الهجوم هو تصعيد خطير ضد الامن والاستقرار في العراق ويولد المزيد من ردود الافعال من قبل فصائل المقاومة العراقية التي توعدت بانها سترد بقصف القواعد الامريكية التي تعتبرها احتلال للاراضي العراقية.

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