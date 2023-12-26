شاهد.. اكثر من 5000 شهيد ومعتقل في الضفة منذ بداية طوفان الاقصى

تزامنا مع عدوانه على قطاع غزة يصعد الاحتلال الاسرائيلي من اقتحاماته واغتيالاته واعتقالاته في الضفة الغربية، ففي فجر اليوم، اعتقل جيش الاحتلال كل من العضوة السابقة في المجلس التشريعي والاسيرة المحررة خالدة جرار من منزلها في مدينة رام الله الى جانب مصور صحفي من جنوب بيت لحم وأسيرين محررين من مدينتي طولكرم ورام الله.

وفي هذا السياق أصيب فلسطنيَيَن بعد تعرضهما للاعتداء من قبل مستوطنين في قرية دير استيا قضاء سلفيت. وفي جنين،إصيب شاب برصاص جيش الإحتلال وتم اعتقال سبعة عشر فلسطينيا ونقلوا الى معسكر حوارة، جنوب نابلس.

وبالنسبة الى مخيمات الضفة الغربية التي تشهد تصعيدا مستمرا فكان المشهد مساء الاثنين وفجر الثلاثاء مشتعلا ايضا، حيث اقتحمت الاليات الاسرائيلية مدعومة بالجرافات، مدينة طولكرم شمال غربي الضفة الغربية وحاصرت مخيمي طولكرم ونور شمس وعلى وقع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين وجراء ذلك، اصيب عدد من الفلسطنيين برصاص قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين. كما سُمع دوي انفجارات متتالية في محيط مخيم نور شمس التي طلب جيش الاحتلال المتمركز على مداخله الرئيسية من سيارات الإسعاف إخلاء محيطه. كما شهدت قرية عتّيل شمالي شرق طولكرم مواجهات بين الجيش الاحتلال و فلسطنيين تسببت باصابة فلسطيني.

واقتحمت قوات الاحتلال ايضا كل من مدينة قلقيلية وحي المصايف وبلدة بيتونيا الواقعة غربي رام الله وبلدة طمون جنوب طوباس وبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وبلدة تقوع شرقي المدينة كما اقتحمت قرية برقة غربي نابلس وفرضت حظر تجوال واصيب سيدة وشاب فلسطنيان لكنها انسحبت من برقة بعد نحو عشرين ساعة من الاقتحام .

وفي جنوب الضفة الغربية قالت جمعية الاهلال الاحمر إن طواقمها تعاملت مع حالة اعتداء من قبل جيش الاحتلال على حاجز الكونتينر شرقي القدس .

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الاحتلال عملياته العسكرية بالضفة الغربية مخلفا اكثر من ثلاثمئة شهيد واعتقال اربعة الاف و سبعمئة وثلاثين معتقلا، وفق نادي الأسير الفلسطيني.