بالفيديو.. القسام تفجر آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة لمحاور غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأظهر فيديو تفجير مقاومي القسام آليات عسكرية، وقنص جنود آخرين، وتفجير دبابة إسرائيلية من المسافة صفر.

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وكانت القسام أعلنت الاثنين، أنها استهدفت جنودا إسرائيليين شمال وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان إنها استهدفت “ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خان يونس”.

وفي بيان ثان، ذكرت أنها استهدفت “تجمّعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون”.

وسبق أن أعلنت مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي أمس الإثنين، عن استقبال 18 جنديا أصيبوا أثناء القتال بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، وفق إعلام عبري.

ووفق بيان للجيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفعت حصيلة قتلى الجنود والضباط في صفوفه إلى 489 منذ بداية الحرب على قطاع غزة.