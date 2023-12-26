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مراسل العالم يكشف تفاصيل خطة الاحتلال الجديدة في العدوان على غزة

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان الاحتلال يحضر الان للمرحلة الثالثة من عدوانه على غزة والتي تتمحور حول خطة تقليص حجم التواجد العسكري.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان المرحلة الثالثة وفق الاعلام العبري تعتمد على غالبية قوات الاحتياط وبعض من القوات النظامية وخاصة بعد سحب اللواء غولاني من المعركة ومحاولة التركيز على مناطق محددة لجيش الاحتلال الاسرائيلي بحيث يقيم مناطق عازلة يستطيع من خلالها تجميع القوات والقيام بعمليات برية دون ان يكون هناك عمليات اجتياح بالقوات كاملة.

واضاف ان الاحتلال يعتبر ان هذا هو الحل الامثل للتخفيف من حدة القتل بين الفلسطيين بناء على الطلب الامريكي حيث ان امريكا لم تطالب بوقف القتال بل طلبت ان يكون هناك تقليل من حجم الخسائر بين المدنيين ، ما يعني ان كيان الاحتلال يستطيع ان يستمر ولكن عدد الشهداء بين المدنيين الفلسطينيين يكون اقل وهذا يعتبر ضوء اخضر للاحتلال بالاستمرار في عدوانه على غزة.

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