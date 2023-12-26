حزب الله يصعّد من عملياته ضد كيان الإحتلال شمال فلسطين

العالم – خاص بالعالم

ودعما للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادا لمقاومته، وضع حزب الله مواقع الاحتلال الاسرائيلي في الجبهة الشمالية تحت نيران صواريخه وطائراته المسيرة، حيث استهدفت مسيراته الإنقضاضية مقر قيادة مستحدثا في محيط مستعمرة كريات شمونة محققة إصابات مؤكدة.

كما استهدف حزب الله موقعي البغدادي وقيادة ‏الفرقة واحد وتسعين في ثكنة برانيت وموقع ‏زبدين فيما قصف ثكنة ‏زبدين بصواريخ بركان.

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تجمعات جنود الاحتلال كانت أهدافا لصواريخ المقاومة في موقع الراهب وقرب ثكنة دوفيف، كما استهدفت المقاومة انتشارا للجنود الإسرائيلين في محيط موقع راميا، و‏غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا وحققت في العمليات إصابات مباشرة ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

إصابات اعترف بها جيش الاحتلال في مستوطنة شوميرا، واكدت القناة الاربعة عشرة العبرية وقوع إصابات في مستوطنة إفن مناحم بالجليل الغربي نتيجة صواريخ المقاومة.

فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية اخرى عن استهداف حزب الله لقوات إسرائيلية حاولت إجلاء جريح في مستوطنة أدميت، مؤكدة مقتل جندي متأثرا بإصابته قبل أيام.



الإعلام الإسرائيلي تحدث ايضا عن يوم صعب في الشمال نتيجة عمليات حزب الله التي أكد وقوع إصابات على إثرها، ليعلن عن تمديد إغلاق الطرق والمفترقات بالإضافة إلى أبواب المستوطنات ومنع الحركة داخل عدد من المستوطنات في الجليل الأعلى بسبب الوضع الأمني.



المتحدث باسم جيش الاحتلال اعلن عن إطلاق حزب الله صاروخي دفاع جوي من لبنان تجاه طائرة إسرائيلية.



ووسط قلق وترقب إسرائيلي على الجبهة الشمالية، حاول الاحتلال الرد على عمليات حزب الله في الشمال، عبر استهداف طائراته ومدفعيته بشكل مكثف عددا من البلدات في جنوب لبنان.

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