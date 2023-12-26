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صفارات إنذار تسرق النوم من عيون مستوطني الجنوب الإسرائيلي

صفارات إنذار تسرق النوم من عيون مستوطني الجنوب الإسرائيلي
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت مجددا في الكيان الإسرائيلي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في المجتمعات الواقعة على طول الحدود مع قطاع غزة تحسبا لإطلاق صواريخ المقاومة.

العالم - الإحتلال

وكثف الجيش الإسرائيلي عدوانه الغاشم ضد المقاومة والمدنيين في قطاع غزة بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة للقوات بالقطاع الساحلي إن [إسرائيل] "ستكثف القتال في الأيام المقبلة".

وتحدث نتنياهو عن معركة طويلة، لم تكن نهايتها في الأفق، ومن جانبها، رفضت حماس وقفا مؤقتا لإطلاق النار في الحرب ودعت إلى وقف دائم لإطلاق النار، وجاء ذلك ردا على تقرير إعلامي عربي أفاد بأن مصر وضعت مسودة لإنهاء تدريجي للحرب.

واندلع العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين بغارات جوية واسعة النطاق وهجوم بري قتل فيه، وفقا للسلطات الصحية ، أكثر من 20 ألفا و600 شخص وأصيب أكثر من 54 ألفا و500 شخص حتى الآن.

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