رئيس أركان الإحتلال: لا يوجد طرق سريعة لتفكيك حماس

العالم – خاص بالعالم

وشهدت غالبية محاور التوغل ،اشتباكات ضارية من مسافة صفر وخلف خطوط العدو، وسمعت فيها أصوات انفجارات شديدة.

وأعلنت كتائب القسام، أنّها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية يعتليها عدد من الجنود شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزّة، مؤكدة إيقاع الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

مشيرة إلى هبوط مروحية إسرائيلية لإجلائهم. ودمّرت القسّام دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا، بقذيفتي الياسين مئة و خمسة شرق المخيم .

وفي محور الاشتباك نفسه، دكّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، التحشدات العسكرية للعدو الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزّة.

من جانبها، أكدت سرايا القدس استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال بقذيفتي 'آر بي جي' في حي الشيخ رضوان في مدينة غزّة.

وفي جنوبي القطاع خاضت السرايا اشتباكات بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق وشمال خان يونس.

بدورها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية أنّها خاضت اشتباكاتٍ عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب شرق دير البلح، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفها.

وقصفت الكتائب حشداً لآليات الاحتلال شرق رفح وموقع إسناد صوفا العسكري بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

من جهته أعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابطين وجندي بالإضافة إلى إصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة.

وأعلنت القناة الثالثة عشرة العبرية وقوع أضرار في مستوطنة ساعد عقب إطلاق صواريخ من غزة.

واقر رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي بعدم وجود طرق سريعة لتفكيك حماس وان العدوان سيستمر على الأرجح لعدة أشهر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...