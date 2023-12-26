تخوّف صهيوني من ردّ إيراني واستنفار على الحدود اللبنانية والسورية

العالم – العين الإسرائيلية

كما رصد البرنامج الخسائر الكبيرة التي يتكبدها جيش الاحتلال الاسرائيلي من جانب المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما وصفها خبراء في الاعلام العبري بحرب استنزاف بعد اثبات المقاومة لقدراتها القتالية العالية تماما، كما حال حزب الله في الجبهة التي فتحها في جنوب لبنان.



وألقى البرنامج الضوء على جريمة اغتيال الشهيد رضي موسوي المستشار العسكري الايراني في غارة جوية اسرائيلية قرب دمشق.



وفيما يتعلق بدلالات جريمة اغتيال الشهيد موسوي وحول ما ذكره المعلّق الصهيوني عن تخوّف من رد ايراني واستنفار على الحدود اللبنانية والسورية، اكد المتابع للشأن الاسرائيلي خليل نصر الله من بيروت، ان هنالك عدة احتمالات وسيناريوهات، يتمثل الاحتمال الاول في ظل العجز الاسرائيلي التام في قطاع غزة على اعتبار ان الجريمة قد أتت مع الحرب القائمة على قطاع غزة ان يكون هناك محاوله استفزاز لرد فعل ايراني سريع،

وهذا الامر سيؤدي بطبيعة الحال الى موقف امريكي قد يكون بنظر الاسرائيليين اكثر تدخلا في هذه الحرب، فهم يحاولون في هذه المسألة على اعتبار بان هنالك عجز اسرائيلي كبير في تحقيق الأهداف، وقد ربطوا بين دعم المواطنين للمقاومه في لبنان ودعم المقاومة في فلسطين المحتلة، وبين شخصية العميد الشهيد رضي موسوي، حيث اعطوه ذلك البعد اللوجستي.

وأوضح نصر الله ان أغلب حديثهم كان يأتي بالسلاح ويخزن ويرسل فهذه الامور كانت امورا لوجستيه، قد لا تكون الوقائع، وقد يكون له دور كبير، وفيما يتعلق كانجاز شخص قد امضى 35 عاما وهو يقاتلهم وقد وصلت المقاومات في المنطقة الى ماوصلت إليه، فهذا لا يعتبر انجازا تماما كما حصل مع اغتيال الشهيد قاسم سليماني، حيث اكتشفوا سريعا كتصفية شخص، ولكن كمشروع بغض النظر عن قيمه الحاج قاسم سليماني ودوره الهام جدا.

ولفت نصر الله إلى أنه قبل موضوع الرد الايراني، الاسرائيليون يتحدثون عن استنفار على الساحة اللبنانية والساحة السورية حيث ان الجبهة اللبنانية هي جبهة مفتوحة ومحاوله الربط وكأن الرد سيأتي من حزب الله او الرد سيأتي من الايرانيين في سوريا، وهذا الامر غير منطقي وغير واقعي ضمن الحسابات الاسرائيلية لاعتبار ان الايرانيين يردون بانفسهم وأن ايران قد وصلت الى مرحله الرد المباشر.

والقى البرنامج الضوء على الاعلام العبري الذي رأى ان الشهيد موسوي يمتلك شخصية مهمة كادت تتسبب بوجع رأس للصهاينة، غير ان اغتياله لن يغيّر استراتيجية إيران ضد الكيان الصهيوني.



كما تطرق البرنامج الى تاكيد الجنرال الصهيوني هايمن وهو -رئيس امان سابقا- ان ايران سترد على جريمة اغتيال الشهيد رضي موسوي.

ضيف البرنامج:

-المتابع للشأن الاسرائيلي خليل نصر الله.

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