استشهاد العميد رضي تأكيد على موقف إيران الثابت لجانب مقاومة شعبنا

العالم - إيران

وأدان الحزب السوري القومي الاجتماعي جريمة اغتيال العميد السيدرضي موسوي، المستشار العسكري الإيراني في سوريا، ووضع هذه الجريمة في سياق: تصاعد الإرهاب الصهيوني المتمادي، الذي ينتهك السيادة السورية وينفذ حرب إبادة بحق أهلنا في غزة، وعدواناً متواصلاً على جنوب لبنان.

ورأى أن الرد على جرائم العدو المرتكبة في غزة والضفة وجنوب لبنان والمناطق السورية، هو في ميادين المواجهة والصراع، وما تسطره المقاومة في فلسطين ولبنان من ملاحم بطولية، ما يؤكد أن العدو سيدفع ثمناً باهظاً على كل جرائمه الوحشية. كما أن الرد على اغتيال المستشار الإيراني العميد رضي موسوي لن يكون أقل.

وإذ تقدم الحزب: بالعزاء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرشداً ورئيساً وحكومة وشعباً وإلى قيادة الحرس الثوري وعائلة الشهيد، رأى في ارتقاء العميد رضي موسوي شهيداً على أرض سورية، تأكيداً على وقوف إيران إلى جانب مقاومة شعبنا في معركتها الوجودية ضد كيان الاغتصاب الصهيوني ومن أجل تحرير فلسطين كل فلسطين وكل أرضنا القومية.

يذكر أن الشهيد العميد السيدرضي موسوي، كان من المستشارين القدامى لدى الحرس الثوري ومن رفاق درب الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، الذي ارتقى شهيدا خلال الهجوم الذي نفذه الكيان الصهيوني على منطقة الزينبية في محيط دمشق.